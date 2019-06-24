Протесты в Грузии: 10 полицейских отстранили за превышение полномочий

В действиях нескольких полицейских, участвовавших в разгоне протестов у парламента, обнаружила состав уголовного преступления.

Генеральная инспекция МВД Грузии временно отстранила 10 полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе, сообщает ТАСС.

"Генеральная инспекция МВД изучает вопрос возможного превышения со стороны отдельных правоохранителей во время разгона акции. В рамках дела на данном этапе 10 правоохранителям, которые участвовали в разгоне акции, уже приостановлены служебные полномочия", - сказал Челидзе.

По словам представителя МВД, в действиях двоих из 10 полицейских Генинспекция обнаружила состав уголовного преступления. Он также добавил, что ведомство готово сотрудничать с Генпрокуратурой Грузии, которая возбудила уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия в связи с разгоном митинга.

При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, 19 из которых по-прежнему находятся в больницах. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники тех событий утверждают, что полицейские стреляли в них, целясь в глаза. По данным Минздрава, более пяти человек получили серьезные травмы глаз. Врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавших.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

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