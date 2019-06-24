Столкновение истребителей в Германии: одного пилота нашли, второй погиб

Один из пилотов приземлился с парашютом на дерево. На месте падения второго самолета нашли останки человека.

В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

В Германии спасатели нашли одного из пилотов, катапультировавшегося при столкновении двух истребителей. Второй пилот погиб. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Европейская правда.

Обломки обоих истребители были найдены на расстоянии 10 км друг от друга. Полиция призвала местных жителей не приближаться к ним.

Сначала сообщалось, что оба пилота успели катапультироваться. По информации агентства dpa, один из них был найден живым. Он приземлился со своим парашютом на дерево.

По данным полиции, у места падения другого истребителя нашли части тела человека. Однако полиция не подтверждает, что это останки второго пилота.

Впрочем, по данным n-tv и издание Nordkurier, другой пилот не выжил. Эти информацию подтверждает и издание Spiegel.

Напомним, понедельник в обед в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Eurofighter.

Ранее в Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

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