Один из боссов итальянской мафии сбежал из тюрьмы

Рокко Морабито и еще трое преступников смогли покинуть уругвайскую тюрьму через крышу.

Из уругвайской тюрьмы сбежал один из боссов итальянской мафии

Итальянский мафиози Рокко Морабито, один из боссов калабрийской мафии "Ндрангета", сбежал из уругвайской тюрьмы. Об этом сообщило в понедельник, 24 июня, МВД южноамериканской республики.

Вместе с Морабито из тюрьмы сбежали еще трое преступников. По данным министерства, они смогли покинуть пенитенциарное учреждение через крышу, с которой они затем пробрались в квартиру в соседнем здании.

Хозяйка квартиры находилась в этот момент дома. Преступники украли у нее деньги, но не нанесли вреда. Полиция Уругвая ведет поиск злоумышленников, которые также объявлены в международный розыск.

Как отметили в МВД, Морабито в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по запросу властей европейской страны. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Морабито был задержан в Уругвае в сентябре 2017 года. На родине он входил в список самых разыскиваемых преступников.

Ранее полиция Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро.

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