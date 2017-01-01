В Эфиопии застрелили главного подозреваемого в попытке переворота

Асамине Циге считают главным подозреваемым по делу о попытке переворота в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Начальник службы безопасности эфиопского региона Амхара, подозреваемый в причастности к попытке переворота и убийству главы генштаба армии, убит.

"Асамине Циге, который скрывался с момента неудавшейся попытки переворота на выходных, застрелен", - передает национальное телевидение Эфиопии.

Администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда назвала Циге главным подозреваемым по делу о попытке переворота в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Накануне премьер-министр Ахмед сообщил в эфире национального телевидения, что в ночь на 23 июня в стране была подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

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