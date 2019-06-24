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Россия заявила о резком ухудшении качества грузинских вин

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Роспотребнадзор обнаружили ухудшение качества грузинского алкоголя. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством продукции.
Россия недовольна качеством вина из Грузии
Россия недовольна качеством вина из Грузии
L-Wine

В Роспотребнадзоре обнаружили ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

В частности сообщается, что с 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза - до 203 тысяч литров - выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции.

Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию. Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.

 Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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Теги: Россия, Россия-Грузия, Грузия, вино
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    24.06.2019, 20:29
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Ага, совпало!
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