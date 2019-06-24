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ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ

Комментариев: 8
В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили украинские правки в резолюцию по возвращению делегации России.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
PACE

В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации. Об этом сообщает вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

Как сообщается, "за" правки проголосовали лишь 52 евродепутата, 110 - "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко. 

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Как сообщалось, в Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов". Однако сегодня ПАСЕ отклонила проведение этих дебатов.

Также сегодня украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в грубом нарушении регламента.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, ПАСЕ, Резолюция ПАСЕ, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВыВсеВрети    24.06.2019, 23:46
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
Украине нужно быть ядерной державой! кучму подвесить за яй....!...
Boxerogos    24.06.2019, 23:48
Оценка:  0
Boxerogos
Ну ты и тупой,лох!)))))))))))))))))
ВыВсеВрети    25.06.2019, 00:00
Оценка:  0
ВыВсеВрети
лох, это ты рог!...)))))))))
ВыВсеВрети    25.06.2019, 00:01
Оценка:  0
ВыВсеВрети
и да, рога так же подвесить...!...)))))))))
Люблю_Украину    24.06.2019, 23:18
Оценка:  +1
Люблю_Украину
на Миротворец все ПАСЕ и взносы не платить!!!
Michael2811    24.06.2019, 23:11
Оценка:  +4
Michael2811
Плыли-плыли а на берегу......Щэ нэ вмэрла но попахивает!
Boxerogos    24.06.2019, 23:10
Оценка:  +3
Boxerogos
А что здесь удивительного,если делегация Украины сплошь и рядом представлена упоротыми долбойобами?Этих долбойобов назначал синяк Педя Пидоpoшенко,а как к этому стняку относится наш народ,было прекрасно видно на выборах...Короче,долбойобы,песдуй те за своим хозяином Педей в небытие,Украина должна смо
Boxerogos    24.06.2019, 23:11
Оценка:  0
Boxerogos
треть в будущее,а не спотыкаться через тупых"хромых уток"прошлого.
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