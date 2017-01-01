ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ

За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в ПАСЕ, проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10.



Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

"118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы... Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора", - написала Геращенко.













"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал он на своей странице в Facebook.







Напомним, ранее в ПАСЕ



Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ



Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. Председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев заявил, что "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору"."ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал он на своей странице в Facebook.Напомним, ранее в ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России . Обсуждение резолюции длилось девять часов.Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet