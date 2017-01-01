Facebook не нашел доказательств вмешательства РФ в референдум по Brexit

Руководство Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило доказательств попыток России повлиять на референдум через соцсеть.

Brexit: в Facebook не нашли доказательств вмешательства России Getty Images

Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью соцсети. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг, передает DW.

По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом, вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей.

"Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни больших, ни малых", - подчеркнул он.

Клегг заявил о "срочной необходимости" создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.

Ранее сообщалось, что в британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit.

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