У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева
У здания Совета Европы проходил митинг против возвращения Российской Федерации в состав ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
Читай также: Итоги 24 июня: Россия в ПАСЕ и наказание Филарета
Участники акции стояли с плакатами в поддержку Украины и Грузии, представители которых проголосовали против возвращения РФ в ПАСЕ.
Европа проснись! - кричали люди
Позже на пикет пришла российская журналистка Ольга Скабеева.
Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ. За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в ПАСЕ, проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.