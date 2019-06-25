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У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева

Комментариев: 2
Акция протеста стартовала перед началом рабочего дня в Совете Европы.
У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева
© facebook.com/nikolay.polozov
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У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева
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У здания Совета Европы проходил митинг против возвращения Российской Федерации в состав ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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Участники акции стояли с плакатами в поддержку Украины и Грузии, представители которых проголосовали против возвращения РФ в ПАСЕ. 

Европа проснись! - кричали люди

Позже на пикет пришла российская журналистка Ольга Скабеева. 

Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ. За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в ПАСЕ, проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10. 

 

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Теги: ПАСЕ, Совет Европы, митинг, РФ
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Комментариев (2)
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nelci    25.06.2019, 11:56
Оценка:  +2
nelci
Жаль, что у нашей делегации длинные языки, теперь надо уходить из ПАСЕ.
ЗаУкраину    25.06.2019, 12:01
Оценка:  +2
ЗаУкраину
И ничуть не жаль потроховских выпердышей. Их место на политической помойке. На смену им придут люди со здоровым глуздом.
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