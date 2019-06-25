Акция протеста стартовала перед началом рабочего дня в Совете Европы.

У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева

У здания Совета Еропы состоялся пикет против РФ в ПАСЕ, пришла Скабеева

У здания Совета Европы проходил митинг против возвращения Российской Федерации в состав ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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Участники акции стояли с плакатами в поддержку Украины и Грузии, представители которых проголосовали против возвращения РФ в ПАСЕ.

Европа проснись! - кричали люди

Позже на пикет пришла российская журналистка Ольга Скабеева.

Ранее сообщалось о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ. За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в ПАСЕ, проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10.

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