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“Пальцем показывать невоспитанно”: Скабеева провоцировала Ляшко в ПАСЕ

Комментариев: 1
Приспешница Кремля не упустила момент поутешаться возвращением РФ в ПАСЕ.
Скабеева поссорилась с Ляшко
Скабеева поссорилась с Ляшко
скриншот из видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева решила похвастаться перед главным украинским радикалом Олегом Ляшко возвращением РФ в ПАСЕ. Видео перепалки сама Скабеева выложила на своей странице в Instagram.

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На фрагменте видео слышно, что Скабеева иронично поблагодарила Ляшко за комментарий и пожелала удачи. Надо сказать, что Ляшко вел себя достаточно сдержано. Он в ответ также пожелал пропагандистке удачи.

Вам тоже удачи и не возвращайтесь сюда пока не выполните… (имелось ввиду возвращение Крыма, Донбасса и пленных моряков, - ред.), - сказал Ляшко.

В свойственной ей манере Скабеева перебила политика и вставила свою ремарку.

Мы уже вернулись, - ответила россиянка.

Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь, - отметил Ляшко и жестикулятивно поднес указательный палец.

А пальцем показывать невоспитанно, - добавила Скабеева.

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На что Ляшко иронично извинился и продолжил общение с журналистами.

Вероятно, Скабеевой забыли сказать, что провоцировать политика со спины во время общения с журналистами куда невоспитаннее жестикуляции Ляшко в данной ситуации.

Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.

 

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Теги: Ляшко, Скабеева, пропагандистка, ПАСЕ, видео
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    25.06.2019, 12:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОХЛЯДЕЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ .....)))
СУГС ? ))))
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