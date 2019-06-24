“Пальцем показывать невоспитанно”: Скабеева провоцировала Ляшко в ПАСЕ
Российская пропагандистка Ольга Скабеева решила похвастаться перед главным украинским радикалом Олегом Ляшко возвращением РФ в ПАСЕ. Видео перепалки сама Скабеева выложила на своей странице в Instagram.
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На фрагменте видео слышно, что Скабеева иронично поблагодарила Ляшко за комментарий и пожелала удачи. Надо сказать, что Ляшко вел себя достаточно сдержано. Он в ответ также пожелал пропагандистке удачи.
Вам тоже удачи и не возвращайтесь сюда пока не выполните… (имелось ввиду возвращение Крыма, Донбасса и пленных моряков, - ред.), - сказал Ляшко.
В свойственной ей манере Скабеева перебила политика и вставила свою ремарку.
Мы уже вернулись, - ответила россиянка.
Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь, - отметил Ляшко и жестикулятивно поднес указательный палец.
А пальцем показывать невоспитанно, - добавила Скабеева.
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На что Ляшко иронично извинился и продолжил общение с журналистами.
Вероятно, Скабеевой забыли сказать, что провоцировать политика со спины во время общения с журналистами куда невоспитаннее жестикуляции Ляшко в данной ситуации.
Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.
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