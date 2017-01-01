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В Средиземном море загорелась яхта с Кличко-младшим на борту

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Судно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. На ботру находился Владимиром Кличко с друзьями и семьей.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
NewsOne

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море. Об этом во вторник сообщило германское агентство DPA.

По его данным, пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.

Как отмечает агентство, возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.

Напомним, Владимир Кличко поздравил с праздниками из океана. Легендарный боксер записал необычное поздравление с новогодними праздниками. Но ролик можно назвать "плагиатом".

Владимиру Кличко - 43. Чем сейчас занят чемпион

 

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Теги: пожар, яхта, владимир кличко, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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