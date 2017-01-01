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В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

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Соответствующую процедуру по обжалованию полномочий делегации РФ начали по инициативе украинской стороны.
Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия российской делегации. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 25 июня.

По данным информагентства, процедуру инициировала украинская сторона в присутствии российской делегации в зале заседаний.

Когда в ПАСЕ рассмотрят жалобу украинской стороны и принесет ли это ожидаемые плоды, пока неизвестно.

В свою очередь, Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии ТАСС.

"Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие", - заявил Володин.

Он также добавил, что "российская делегация приглашена к работе", а решение ПАСЕ позволяет участникам делегации РФ "прийти в зал, начать работу".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Обсуждение резолюции длилось девять часов.В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, ПАСЕ
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Источник: korrespondent.net

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