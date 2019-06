Появилось видео спасения Кличко с горящей яхты

Украинский боксер Владимир Кличко сообщил, что у него все хорошо после пожара на яхте и опубликовал видео спасения испанской береговой охраной.

Соответствующий пост он написал в Twitter.

“Будьте осторожны с тем, что вы хотите: судьба восприняла мое желание “немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на лодке в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо“, - написал Кличко.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM