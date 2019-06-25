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Суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Комментариев: 1
В Австрии Верховный суд решил экстрадировать украинского бизнесмена. При этом решение не является окончательным, оно может быть обжаловано.
Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.

Отметим, что кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Как уточнил журналистам адвокат украинского бизнесмена, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.

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Теги: США, суд, Фирташ, Австрия, Дмитрий Фирташ, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Balalaykina    25.06.2019, 16:03
Оценка:  0
Balalaykina
Да уж... Этого ватного олигархического приблуду в Штатах ждут явно не Венские апартаменты..
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