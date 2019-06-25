Украина заблокировала избрание российского депутата вице-президентом ПАСЕ

Из-за протестов украинских депутатов автоматическое назначения россиянина Леонида Слуцкого не состоялось. Теперь за него будут голосовать в тайном режиме.

Украинская делегация в ПАСЕ во вторник, 25 июня, заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Укринформ.

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Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой подала заявку на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования состоится в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника. Результаты будут объявлены в среду утром.

Кроме того, нардеп и член постоянной делегации от Украины Елена Сотник, комментируя сегодняшние события в Ассамблее, заявила, что Украина приостановила свою работу в ПАСЕ и будет принимать участие лишь в подготовке санкций против РФ. В частности, речь идет о резолюции, которая предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею.

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“Делегация Украины принимает участие в рассмотрении этой резолюции. Во всех других форматах мы приостанавливаем свою работу. От решения Ассамблеи завтра будут зависеть дальнейшие решения Украины относительно дальнейшей роли страны в Совете Европы“, - подчеркнула Сотник.

По ее словам, у мониторингового и регламентного комитета есть 24 часа, чтобы подготовить проект резолюции.

“В резолюции будет определены возможные санкции - именно это будет момент истины для европейцев. Комитет пройдет завтра, рассмотрение резолюции – после обеда в Ассамблее и, соответственно, голосование“, - отметила Сотник.

Как сообщалось, сегодня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.