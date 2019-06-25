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Украина заблокировала избрание российского депутата вице-президентом ПАСЕ

Комментариев: 10
Из-за протестов украинских депутатов автоматическое назначения россиянина Леонида Слуцкого не состоялось. Теперь за него будут голосовать в тайном режиме.
Украина заблокировала назначение Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
Украина заблокировала назначение Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
Спутник - Грузия

Украинская делегация в ПАСЕ во вторник, 25 июня, заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Укринформ.

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Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой подала заявку на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования состоится в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника. Результаты будут объявлены в среду утром.

Кроме того, нардеп и член постоянной делегации от Украины Елена Сотник, комментируя сегодняшние события в Ассамблее, заявила, что Украина приостановила свою работу в ПАСЕ и будет принимать участие лишь в подготовке санкций против РФ. В частности, речь идет о резолюции, которая предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею.

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“Делегация Украины принимает участие в рассмотрении этой резолюции. Во всех других форматах мы приостанавливаем свою работу. От решения Ассамблеи завтра будут зависеть дальнейшие решения Украины относительно дальнейшей роли страны в Совете Европы“, - подчеркнула Сотник.

По ее словам, у мониторингового и регламентного комитета есть 24 часа, чтобы подготовить проект резолюции.

“В резолюции будет определены возможные санкции - именно это будет момент истины для европейцев. Комитет пройдет завтра, рассмотрение резолюции – после обеда в Ассамблее и, соответственно, голосование“, - отметила Сотник.

Как сообщалось, сегодня  ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

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Теги: Украина, Украина-Россия, ПАСЕ, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Via_dolorosa    25.06.2019, 16:25
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Бабло побеждает зло; так же делали в 30-х с Германией, а потом наступил 39 год. и понеслось. История абсолютно бесполезная наука т.к. ничему не учит и люди наступают на одни и те же грабли.
Woodbrother    25.06.2019, 16:00
Оценка:  -3
Woodbrother
Символично, что вице-президентом ПАСЕ будет русский нацист. После этого, нашей делегации делать там нечего.
Boxerogos    25.06.2019, 16:08
Оценка:  +2
Boxerogos
Бабушка Виолетта,не волнуйся так.Скоро состав нашей делегации в ПАСЕ сменится,упороши типа Бляхера,Херащенко,Арьева отправятся в небытие в след за твоим синим бохом Педей Пидоpoшенко и всё будет чики-пуки!)))))))))))))
Vasya_iz_Ivanovo    25.06.2019, 16:09
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Ну что, обоссаный, обтекаешь, ну что ж, привыкай.
Vasya_iz_Ivanovo    25.06.2019, 16:10
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Это для Woodbrother.
Хамон_и_Пармезан    25.06.2019, 15:57
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Это лишь оттягивает концовку этого спектакля.
Кто не голосует, тот лишь оттягивает свой конец. А кто голосует - кончает раком.
Boxerogos    25.06.2019, 15:50
Оценка:  +2
Boxerogos
Избрание Слуцкого лишь вопрос времени.
ВыВсеВрети    25.06.2019, 16:00
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ну ты и тупой рог!....)))))))))))
Woodbrother    25.06.2019, 16:01
Оценка:  -4
Woodbrother
Да пофиг. Украины в этом балагане надеюсь не будет.
zheka-yakob    25.06.2019, 16:31
Оценка:  +2
zheka-yakob
Старушка, знаешь в чем разница (?)... Украину уговаривать вернуться не будут)))
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