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РФ в ПАСЕ: страны приветствуют и сожалеют

Комментариев: 3
Появилась реакция внешнеполитических ведомств европейских стран на возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Европа реагирует на возвращение РФ в ПАСЕ
Европа реагирует на возвращение РФ в ПАСЕ
facebook.com/ParliamentaryAssembly

Министерство иностранных дел Германии приветствует решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает во вторник, 25 июня, пресс-служба ведомства.

По его словам, Германия будет продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя для членства в Совете Европы.

"Теперь важно, чтобы мы разработали механизм, с помощью которого отдельные государства могут быть наказаны в случае проступка в соответствии с уставом. Парламентская Ассамблея должна сыграть здесь важную роль. Новые правила укрепят Совет Европы", - написал он.

Как известно, делегация Германии частично поддержала решение вернуть РФ в ПАСЕ.

В то же время в МИД Латвии и Литвы выразили сожаления по поводу решения восстановить право голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям: демократии, верховенства права и прав человека", - написал на своей официальной странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В МИД Литвы подчеркнули, что Россия ничего не сделала для реализации резолюций, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Решение о создании исключительных условий для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает фундаментальные ценности и авторитет организации", - говорится на официальном сайте учреждения.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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Теги: Россия, Латвия, Германия, ПАСЕ, Литва, Резолюция ПАСЕ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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iseamaster    25.06.2019, 16:27
Оценка:  0
iseamaster
Самыми верными друзьями Кремля показали себя делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Они поддержали возвращение РФ единогласно.
iseamaster    25.06.2019, 16:29
Оценка:  +1
iseamaster
Против этой резолюции проголосовала только вся делегация Украины. Остальные страны частично поддерживали Киев, однако этих голосов оказалось недостаточно:
1 – Армения, 1 – Швейцария, 1 – Чехия, 2 – Германия, 1 – Дания, 3 – Эстония, 2 – Финляндия, 5 – Грузия,
iseamaster    25.06.2019, 16:29
Оценка:  0
iseamaster
1 – Хорватия, 1 – Лихтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвия, 1 – Молдова, 2 – Нидерланды, 9 – Польша, 1 – Румыния, 4 – Швеция, 1 – Словакия, 8 – Великобритания.
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