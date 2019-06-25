РФ в ПАСЕ: страны приветствуют и сожалеют

Появилась реакция внешнеполитических ведомств европейских стран на возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Министерство иностранных дел Германии приветствует решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает во вторник, 25 июня, пресс-служба ведомства.

По его словам, Германия будет продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя для членства в Совете Европы.

"Теперь важно, чтобы мы разработали механизм, с помощью которого отдельные государства могут быть наказаны в случае проступка в соответствии с уставом. Парламентская Ассамблея должна сыграть здесь важную роль. Новые правила укрепят Совет Европы", - написал он.

Как известно, делегация Германии частично поддержала решение вернуть РФ в ПАСЕ.

В то же время в МИД Латвии и Литвы выразили сожаления по поводу решения восстановить право голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям: демократии, верховенства права и прав человека", - написал на своей официальной странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В МИД Литвы подчеркнули, что Россия ничего не сделала для реализации резолюций, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Решение о создании исключительных условий для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает фундаментальные ценности и авторитет организации", - говорится на официальном сайте учреждения.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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