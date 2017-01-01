В РФ намерены разъяснять Западу "ситуацию с Крымом"

Россия после возвращения в ПАСЕ будет "последовательно и терпеливо" разъяснять Западу свою политику по Крыму.

В Кремле после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении права голоса российской делегации заявили, что намерены "последовательно и терпеливо разъяснять" Западу "ситуацию с Крымом". Об этом на пресс-конференции во вторник, 25 июня, заявил спикер президента России Дмитрий Песков, сообщают Крым.Реалии.

При этом он отметил, что "вряд ли можно говорить о том, что решение ПАСЕ является изменением доминирующей точки зрения Запада".

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet