Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум

Представители России прекратят работу делегации в ПАСЕ в случае ограничения ее прав даже "микроскопическими санкциями".

Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если в среду, 26 июня на голосовании о ее полномочиях будет принято решение в какой-либо форме ограничить ее права. Об этом в эфире российского ТВ заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

"В 4-5 часов по Страсбургу у нас уже будет результат. Мы тогда и примем участие в выборах генсека Совета Европы, тогда мы остаемся в Страсбурге... Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем", - сказал он.

Слуцкий отметил, что в случае возвращения России в ПАСЕ делегация будет принимать активное участие в ее работе.

"В самое ближайшее время, если мы здесь остаемся, мы внесем предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы, мы будем активно работать в комиссиях ПАСЕ, мы будем взаимодействовать с коллегами", - уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что "здесь есть люди, с которыми можно общаться, можно работать, и это необходимо".

Как сообщалось, во вторник представители Украины оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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