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В Грузии избрали нового главу парламента

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За кандидата от правящей партии Арчила Талаквадзе проголосовали 94 из 150 депутатов парламента.
Арчила Талаквадзе избрали спикером парламента Грузии
Арчила Талаквадзе избрали спикером парламента Грузии
sputnik-georgia.ru

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия в качестве председателя. Об этом во вторник, 25 июня сообщает Sputnik Georgia.

За Талаквадзе проголосовали 94 из 150 депутатов парламента.

Как отмечается, Талаквадзе стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года. До этого он два года он занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. Вскоре Ираклий Кобахидзе спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

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Теги: Грузия, протесты, Тбилиси, парламент
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Источник: korrespondent.net

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