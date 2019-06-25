Британские самолеты F-35 провели первые боевые вылеты
Вооруженные силы Великобритании впервые провели операцию с использованием истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B. Два таких самолета совершили уже 12 боевых вылетов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства Великобритании во вторник, 25 июня.
По данным военного ведомства Соединенного Королевства, F-35B вместе с истребителями Eurofighter Typhoon осуществляли воздушное патрулирование в Сирии и Ираке.
"Они (F-35B) с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание – существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.
Вылеты осуществлялись с британской авиабазы на Кипре.
Напомним, 1 мая стало известно, что военно-воздушные силы США впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 – модель A.
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