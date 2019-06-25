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Спецназ Саудовской Аравии захватил эмира ИГИЛ в Йемене

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Абу Усама аль-Мухаджир взят в плен вместе с еще несколькими боевиками. В Саудовской Аравии считают, что это "болезненный удар" по ИГИЛ.

Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции во вторник, 25 июня.

Отмечается, что главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа вместе с еще несколькими боевиками. Как заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, поимка террориста – "болезненный удар" по ИГИЛ.

Где и при каких обстоятельствах удалось схватить аль-Мухаджира, не уточняется. Аль-Малики указал, что проводимое расследование пока не позволяет обнародовать остальные детали ареста.

В Сети уже появились кадры, на которых спецназовцы в ночное время суток выводят аль-Мухаджира из вертолета вместе с тремя подельниками.

Ранее в Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с "Исламским государством". Приговор вынес суд Багдада.

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Теги: Саудовская Аравия, спецназ, Йемен, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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