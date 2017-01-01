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Назван новый пресс-секретарь Белого дома

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Стефани Гришэм ранее являлась официальным представителем жены Дональда Трампа - Мелани Трамп.
Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Трампа
Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Трампа
usatoday.com

Новым пресс-секретарем Белого дома, вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс, станет Стефани Гришэм. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила первая леди США Мелани Трамп в Twitter.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", - заявила Трамп.

Как известно, Стефани Гришэм ранее являлась официальным представителем Мелани Трамп. С 1 июля 2019 года она приступит к своей новой должности.

Напомним, глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter 13 июня.

Ранее Сандерс заявила, что его избрали "с божьей помощью".

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Теги: США, спикер, Белый Дом, Дональд Трамп, пресс-служба
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Источник: korrespondent.net

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