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В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

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Сан-Франциско стал первым в США городом, где введен такой запрет.
В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет
В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет

Городской наблюдательный совет Сан-Франциско по итогам голосования одобрил введение запрета на продажи электронных сигарет в городе, сообщает Bloomberg.

Теперь законопроект должен подписать мэр города. После этого продажа никотиновых испарителей в Сан-Франциско станет нелегальной. Более того, законопроект предполагает запрет на доставку по почте в город электронных сигарет, купленных онлайн.

Агентство отмечает, что сигареты и другие табачные изделия, а также рекреационная марихуана в Сан-Франциско останутся легальными.

Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.

Ранее американские ученые выяснили, что сигареты без фильтра наиболее опасны для здоровья человека.

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Теги: США, запрет, Сан-Франциско, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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