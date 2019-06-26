Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кикабидзе прокомментировал протесты в Грузии

Комментариев: 5
Актер и певец заявил, что история не помнит такого, чтобы российский депутат оказался в парламенте Грузии.
Вахтанг Кикабидзе высказался о протестах в Грузии
Вахтанг Кикабидзе высказался о протестах в Грузии
facebook.com/vahtangkikabidze

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал о своем отношении к протестам в Тбилиси, пишет Московский комсомолец.

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, - я имею в виду правительство", - сказал артист.

Читай также: Грузинские протестующие выдвинули ультиматум

Кикабидзе заявил, что история не помнит такого, чтобы российский депутат оказался в парламенте Грузии. Он допустил, что правительство могло намеренно спровоцировать конфликт.

Актер выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется и люди смогут счастливо жить. "Была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани, стрельбы и всей этой фигни. Политика - это очень грязная штука", - заключил Кикабидзе.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, протесты, Тбилиси, Вахтанг Кикабидзе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
толян04    26.06.2019, 10:54
Оценка:  0
толян04
в очередной раз кикобзднул
Vasya_iz_Ivanovo    26.06.2019, 08:56
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
А ведь Грузия была самой закормленной в СССР, она потребляла в 2,5-3 раза чем производила, а ну ка, Йододефицитные, отгадайте с одного раза за счет какой Республики была эта разница, на чьем горбу Грузия сытно и комфортно ехала?
NOREGA    26.06.2019, 08:30
Оценка:  0
NOREGA
Старый маразматик, превратили грузинский парламент в зону для прокаженных и срутся
sharry-sharry    26.06.2019, 07:43
Оценка:  -4
sharry-sharry
А по моему вам кацапам нужно спуститься с «небес» на землю и хоть немножко думать,и снимать периодически лапшу с ушей,которую вам вешает путлер с его кремлевской бандой.
Мыкола    26.06.2019, 07:08
Оценка:  -5
Мыкола
Кто бы знал этого Кикабидзе, если бы не было СССР и главной его составляющей - России ? Сидел бы гордый грузин на вершине холма в безвестности. А так -всесоюзная слава и успех ! Надо иногда спускаться с холма и немного думать!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь