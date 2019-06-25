Госдума хочет отправить в ПАСЕ "депутатов" с Крыма

Если в ПАСЕ будут рассматривать крымский вопрос, то Россию в Ассамблеи будут представлять "депутаты" с полуострова.

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы "депутатов" от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ.

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