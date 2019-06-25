Полиция нашла новорожденного ребенка в лесу

Ребенок был замотан в пластиковый пакет. Девочка жива, о ней заботятся медики, а людей призывают делиться информацией, если им известно ее происхождение.

Полиция нашла новорожденную девочку в лесу в 60 км от Атланты, штат Джорджия, США. Об этом сообщает CNN в среду, 26 июня.

Девочку нашли еще 6 июня, но тогда не придали информацию огласке. Пока данных о происхождении малышки нет, ее назвали Индия. Шериф заявил, что полиция "продолжает агрессивно расследовать и следить за всеми ниточками, которые могут привести к разгадке. На сегодняшний день мы получаем советы со всех уголков страны насчет возможной идентичности Индии".

Полиция поделилась видео находки, снятое нательной камерой одного из офицеров, "в надежде получить достоверную информацию насчет идентичности Индии и показать, насколько важно разобраться в этом деле".

На записи видно, как полицейский открывает желтый пластиковый пакет и обнаруживает там плачущего ребенка с пуповиной, а потом полицейский заворачивает девочку в одеяло.

Ребенка сразу доставили в больницу на обследование и возможное лечение, но девочка в порядке и сейчас чувствует себя прекрасно. Власти все еще ищут ее маму.

Напомним, что ранее в Киеве родители в жару закрыли маленького ребенка в авто.

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