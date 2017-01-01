Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия РФ

Полномочия делегации РФ были оспорены накануне рядом стран. Мониторинговый комитет рассмотрел их обращение и принял решение подтвердить полномочия, но с условиями.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу принял решение рекомендовать подтверждение полномочий российской делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня.

В связи с тем, что по инициативе Украины и Грузии полномочия новой делегации России опротестованы, принято решение подготовить доклад по ее полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, подготовленным британским парламентарием Роджером Гейлом, в частности, говорится, что "...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации".

"В свою очередь, Ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - говорится в тексте.

Кроме того, текст содержит призыв к российским властям освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

Комитет ПАСЕ также принял рекомендацию снять самые минимальные санкции с РФ, которые оставались разрешенными после решения Ассамблеи, принятого в понедельник, 24 июня.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ, согласившись рассматривать только вопросы, связанные с Россией.

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