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Комитет ПАСЕ рекомендует подтвердить полномочия РФ

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Полномочия делегации РФ были оспорены накануне рядом стран. Мониторинговый комитет рассмотрел их обращение и принял решение подтвердить полномочия, но с условиями.
Мониторинговый комитет рекомендовал подтвердить полномочия РФ
Мониторинговый комитет рекомендовал подтвердить полномочия РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу принял решение рекомендовать подтверждение полномочий российской делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня.

В связи с тем, что по инициативе Украины и Грузии полномочия новой делегации России опротестованы, принято решение подготовить доклад по ее полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, подготовленным британским парламентарием Роджером Гейлом, в частности, говорится, что "...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации".

"В свою очередь, Ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - говорится в тексте.

Кроме того, текст содержит призыв к российским властям освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

Комитет ПАСЕ также принял рекомендацию снять самые минимальные санкции с РФ, которые оставались разрешенными после решения Ассамблеи, принятого в понедельник, 24 июня.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ, согласившись рассматривать только вопросы, связанные с Россией.

РФ в ПАСЕ: страны приветствуют и сожалеют

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Теги: Россия, Украина-Россия, ПАСЕ, скандал, полномочия
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Источник: korrespondent.net

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