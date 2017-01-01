Трамп заявил о пяти стратегиях по Венесуэле

Американский лидер назвал проиходящее в Венесуэле "катастрофой" и обвинил в этом социализм.

Дональд Трамп во время брифинга в Осаке

Президент США Дональд Трамп может изменить подход к Венесуэле, потому что у него есть пять стратегий в отношении этой страны. Об этом американский лидер сказал во время брифинга по окончании саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА Новости в субботу, 29 июня.

"У меня пять разных стратегий, я могу их менять в любое время, – заявил Трамп. – В настоящее время мы помогаем с точки зрения гуманитарной помощи".

Трамп подчеркнул, что США "очень внимательно следят за Венесуэлой".

"Это катастрофа. Вот что может сделать социализм", – посетовал американский лидер и добавил, что обсуждал Венесуэлу, "почти с каждым лидером на этой неделе".

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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