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Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Комментариев: 19
Американский и российский президент подвели итоги своей встречи на полях саммита G20 в Японии.

Американский Дональд Трамп, подводя итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что их переговоры в рамках саммита Большой двадцатки прошли в положительном ключе. Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Россия 24.

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", - цитируют СМИ американского президента 29 июня.

По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами.

"Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком.

Президент России, в свою очередь, назвал встречу с Трампом хорошей.

"Хорошая встреча. Она очень деловая, прагматичная, мы прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал он.

По его словам, на переговорах были затронуты экономические отношения стран. Путин добавил, что в целом консультации были полезными.

Ранее сообщалось, что Путин "разъяснил" Трампу ситуацию с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе 

 

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Теги: Путин, встреча, Большая двадцатка G-20, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Детонатор    29.06.2019, 20:45
Оценка:  +5
Детонатор
Так он думает или нет, но я не помню, чтобы Трамп подобным образом отзывался о Порошенко, и не верю, что он сможет назвать хорошим парнем Зеленского.
Брюква_и_Клюква    29.06.2019, 20:29
Оценка:  -7
Брюква_и_Клюква
Что вы так радуетесь, дураки мокшанские? Товарищ Дональд назвал товарища Владимира "lovely guy" Только вам, чернозубым идиотам, непонятно, что это значит. Учите английский, чудь белоглазая!
KastrYOUlya    29.06.2019, 20:17
Оценка:  0
KastrYOUlya
Зе зрада ?
Nikolas_Adver    29.06.2019, 19:15
Оценка:  +7
Nikolas_Adver
я не понял, а где все сyчье бендеровское племя? даже не минусит никто. повесились нахeр все с горя? если так, то я рад
Л_о_л_а    29.06.2019, 19:29
Оценка:  +7
Л_о_л_а
Так там же один бот пишет с разных аккаунтов, может его кондратий прихватил?
atos    29.06.2019, 19:40
Оценка:  +6
atos
Они ещё после своего победаносного гей-парада ещё не всё раны друг другу по зализавали
Nikolas_Adver    29.06.2019, 18:56
Оценка:  +4
Nikolas_Adver
везде-на улице, на работе, в отношениях между государствами-не любят предателей и жoполизов. их можно только использовать, и то временно. вытащите уже, хoхлы, пендосский хyй изо рта и встаньте с колен. если хотите драки-давайте драться, только хватит уже быть как бендероские ссыкливые чмошники.
Nikolas_Adver    29.06.2019, 18:59
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
это только бендеровцы тявкают в стае, а как по соплям получают-сразу бежать и из под тишка западло делают, в том числе и своим. не ведитесь на их поганые заморочки, будьте людьми и мужиками в конце концов.
Nikolas_Adver    29.06.2019, 18:40
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
Путин разъяснил Трампу ситуацию с моряками ВСУ. Трамп назвал Путина прекрасным парнем

вас, галицаи, опять продали и перепродали 19 раз "партнеры" у которых вы язык из жoпы не высовываете. если еще Россия на вас хyй забьет, вам только дернутся на вокзале в общественном туалете и останется, обмылки.
Asmo    29.06.2019, 18:45
Оценка:  -7
Asmo
На самом деле это оборот речи, тоже самое когда РФ-ия называет любую страну братским народом, сразу нужно привести армию в боеготовность )
BROKER666    29.06.2019, 18:50
Оценка:  -6
BROKER666
помнится как к0цапня кричала "Трамп наш" а он их через хYй кинул...
Nikolas_Adver    29.06.2019, 19:03
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
трамп в жoпе. и вы с ним вместе. если он и наш, то его специально поставили, россии такое чмо и надо, чем больше обосeтся, тем лучше
Asmo    29.06.2019, 19:59
Оценка:  -6
Asmo
ваткер забыл, что в USA конгресс решает не меньше чем президент, и ваше лучше может быть только по телеку, захочет Америка вас поставить раком, будете стоять даже этого не понимая...
Boxerogos    29.06.2019, 17:39
Оценка:  -2
Boxerogos
Трампу конечно виднее!Но с его утверждением не согласится вымирающее стадо наших приматов-бандерлогов,которое называет Путина карликом,но при этом отсасывая у него круглосуточно не нагинаясь.))))))))))))
BROKER666    29.06.2019, 17:52
Оценка:  -3
BROKER666
по собственному примеру судишь?
PINKIPAU    29.06.2019, 18:07
Оценка:  -3
PINKIPAU
Это обычная риторика Трампа, когда он держит за горло санкциями кремлевского карлика. Так что повода хлебнуть самогона на радостях у кацапов нет.
Asmo    29.06.2019, 18:46
Оценка:  -3
Asmo
Ты такой классный парень, я тебя уважаю, на тебе еще чуток санкций
w@rning!    29.06.2019, 17:21
Оценка:  -1
w@rning!
Что ни день ,то зрада,так обычно бывает с лохами продавшими свою страну за кусочек госдеповкой печеньки.
BROKER666    29.06.2019, 17:31
Оценка:  -6
BROKER666
к0цапским п0цам слово не давали
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