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Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн - СМИ

Комментариев: 3
Вместе с детьми принцесса перебралась в Германию, где попросила убежища и подала на развод.
Принцесса Хая сбежала от мужа
Принцесса Хая сбежала от мужа

Жена правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида и единокровная сестра короля Иордании принцесса Хая сбежала вместе с 40 миллионами долларов. Об этом пишут британские таблоиды Daily Mail и Sun 29 июня. Она исчезла еще в начале февраля.

По некоторым предположениям Хая скрывается в Германии вместе со своими малолетними детьми. Там она попросила убежища, сразу подав на развод после прибытия. 

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако европейское государство не выдало их.

В прошлом году дочь шейха принцесса Латифа пыталась сбежать от отца и получить политическое убежище в США. Девушку поймали, вернули в ОАЭ, где она, по данным СМИ, находится в заключении.

Перед побегом принцесса Латифа записала несколько видеообращений, в которых рассказывала, что ранее уже провела 2 года в тюрьме после другой неудачной попытки побега. Ее сторонники убеждены, что дочь шейха накачивают наркотиками и держат в заключении, чтобы она "не опозорила отца".

Они рассчитывают, что принцесса Хайя аль Хуссейн сможет рассказать о состоянии Латифы.

В январе 18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте.

 

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Теги: ОАЭ, Дубай, жена, побег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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haarp    29.06.2019, 22:33
Оценка:  -2
haarp
чет мало
Николай510    29.06.2019, 22:26
Оценка:  -1
Николай510
Союз каменного века с феодализмом!!!
ANDREICH    29.06.2019, 19:02
Оценка:  -4
ANDREICH
приковать до батареї наручником щоб не тікали від Баті
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