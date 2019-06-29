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Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии

Комментариев: 1
Американский президент подшутил над беном Сальманом на полях саммита G20 в Японии.
Трамп подшутил на саудовским принцем
Трамп подшутил на саудовским принцем

Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания Большой двадцатки в японской Осаке.

В короткой видеозаписи, которую 29 июня распространил саудовский новостной портал Хабр аль-Аджиль, видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца.

EPA

Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

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В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.

 
 

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Теги: Саудовская Аравия, видео, розыгрыши, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    29.06.2019, 23:38
Оценка:  0
user10033
Трамп оценил его ной=хау по сбору 100 млрд баксов
когда он арестовал самых богатых саудийцев и принудил платить.
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