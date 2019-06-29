Американский президент подшутил над беном Сальманом на полях саммита G20 в Японии.

Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания Большой двадцатки в японской Осаке.

В короткой видеозаписи, которую 29 июня распространил саудовский новостной портал Хабр аль-Аджиль, видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца.

EPA

Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

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В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.

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