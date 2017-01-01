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Меркель и Путин договорились о нормандском формате

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О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что "об этом должны договориться помощники".
Меркель и Путин на G20
Меркель и Путин на G20

Президент России Владимир Путин заявил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель он договорился продолжать работу в нормандском формате. Об этом он сказал журналистам на итоговой пресс-конференции Большой двадцатки в Осаке. 

"В целом, я согласен с канцлером в том, что мы должны использовать все инструменты, а их не так уж и много. Один из действующих - это нормандский формат. Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации - вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвертом", - сказал Путин.

О дате и месте встречи президент России не сообщил, добавив, что "об этом должны договориться помощники и министерство иностранных дел".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал Путину на саммите G20 о необходимости встречи в нормандском формате. Позже в этой связи в Кремле заявили, что президент Владимир Зеленский является "возрождением" нормандского формата.

 

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Теги: Путин, Меркель, донбасс, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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