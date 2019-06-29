Немецкий политик усомнилась в эффективности санкций против РФ

Вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции в отношении России, сказала министр земли Мекленбург.

В Германии все чаще говорят о необходимости отмены санкций против России Spiegel Online

Одна из трех временно исполняющих обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг скептически отозвалась о действенности санкций, введенных в отношении России после аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом немецкий политик заявила в интервью, публикуемом изданиями медиаконцерна Funke Mediengruppe в субботу, 29 июня.

По ее словам, вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции.

"Они привели к тому, что Россия сама стала обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам больше не разрешено поставлять свою продукцию в Россию. В других отраслях Россия все больше ориентируется на Китай", - заявила Швезиг.

Она полагает, что целью должна стать постепенная, шаг за шагом, отмена санкционного режима.

Предпосылкой этому, отметила она, должно стать также постепенное разрешение конфликта в Украине и выполнение минских соглашений.

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Швезиг полагает, что большим желанием граждан Германии является сохранение диалога между Берлином и Москвой. В этой связи она приветствовала возвращение России в ПАСЕ.

Политик также однозначно выступила в поддержку проекта газопровода Северный поток-2, который резко критикуют власти США, Украины и Польши.

По мнению Мануэлы Швезиг, на переходный период после отказа Германии от атомной энергетики и добычи каменного угля, страна, как индустриальная держава, "нуждается в газе, чтобы сохранить гарантированное и доступное по цене энергоснабжение граждан и экономики".

Позиция правительства ФРГ неизменна

Швезиг не первый высокопоставленный немецкий политик, высказывающийся в последнее время за постепенную отмену санкций против России. 7 июня с аналогичным предложением выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Официальная позиция правительства ФРГ, сформированного на основе блока ХДС/ХСС и СДПГ состоит в том, что санкции должны оставаться в силе, тем более что вопрос об их отмене является прерогативой Евросоюза.

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Выступая в пятницу, 28 июня, на встрече с представителями немецкого семейного бизнеса председатель Христианско-демократического союза и вероятный преемник Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр также высказалась в защиту санкций ЕС в отношении России.

Она отметила, что правительство России аннексией Крыма и военным вторжением на востоке Украины нарушило международное право, и ответом Европы не может быть бездеятельное согласие с этим.

Эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

Источник: Русская служба DW