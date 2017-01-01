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Вулкан вблизи Мехико выбросил столб пепла

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Активность Попокатепетля вновь начала расти после нескольких дней относительного затишья.
Вулкан Попокатепетль в Мексике
Вулкан Попокатепетль в Мексике
 
Вулкан Попокатепетль, расположенный около Мехико, в ночь на субботу, 29 июня, выбросил столб пепла высотой около 1,5 км. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.
 
По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных к юго-западу от вулкана.
 
Уровень угрозы в районе Попокатепетля, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Его активность продолжают отслеживать круглосуточно.
 
Попокатепетль находится в 70 км от Мехико и достигает высоты 5,42 км. Вулкан входит в число самых крупных и активных на территории страны.
 
Ранее сообщалось, что на острове Бали произошло извержение вулкана Агунг.
 

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Теги: Мехико, Мексика, стихия, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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