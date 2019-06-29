Во Франции прошла очередная акция "желтых жилетов"

В манифестациях по всей стране участвовали 5,8 тысячи человек, что значительно меньше, чем неделю назад.

Во Франции в субботу, 29 июня, в 33-й раз проходили акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM

По данным МВД страны, число участников манифестаций достигло лишь 5,8 тысячи человек, что вдвое меньше, чем 22 июня . При этом в Париже на улицы вышли 1,3 тысячи человек, тогда как неделей раньше их было меньше - 1,1 тысячи.

Несмотря на 37-градусную жару колонна протестующих в столице страны прошла трехчасовым маршем. Над колонной был поднят транспарант "Желтые жилеты" - последняя надежда для демократии и возвышалась установленная на автоплатформе большая модель желтой подводной лодки, призванная символизировать мощь движения.

Марш по Парижу был посвящен "желтым жилетам", раненным полицейскими в ходе подавления протестов населения.

По информации МВД, с 17 ноября 2018 года, когда начались протесты, пострадали около 2,5 тысячи манифестантов, около 100 из них были тяжело ранены, в частности 70 - резиновыми пулями.

Сами протестующие опровергают эти сведения. Они утверждают, что число раненых составляет около трех тысяч, из которых несколько сотен имеют тяжелые ранения.

Самой бурной стала акция в Рене, где столкновения манифестантов с полицией начались с первого часа движения колонны. Хулиганы поджигали урны, разбивали ограждения автобусных остановок и окна отделений банков.

#Rennes premier affrontement quelques minutes apr`es le d'epart. Les #GiletsJaunes interdits de centre ville pic.twitter.com/jtByTLxKTm — Samuel Nohra (@SamuelNohra) June 29, 2019

Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.

С тех пор марши проходят во Франции каждую субботу.

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