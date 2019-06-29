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Во Франции прошла очередная акция "желтых жилетов"

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В манифестациях по всей стране участвовали 5,8 тысячи человек, что значительно меньше, чем неделю назад.
 
Во Франции в субботу, 29 июня, в 33-й раз проходили акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM.
 
По данным МВД страны, число участников манифестаций достигло лишь 5,8 тысячи человек, что вдвое меньше, чем 22 июня. При этом в Париже на улицы вышли 1,3 тысячи человек, тогда как неделей раньше их было меньше - 1,1 тысячи.
 
Несмотря на 37-градусную жару колонна протестующих в столице страны прошла трехчасовым маршем. Над колонной был поднят транспарант "Желтые жилеты" - последняя надежда для демократии и возвышалась установленная на автоплатформе большая модель желтой подводной лодки, призванная символизировать мощь движения.
 
Марш по Парижу был посвящен "желтым жилетам", раненным полицейскими в ходе подавления протестов населения.
 
По информации МВД, с 17 ноября 2018 года, когда начались протесты, пострадали около 2,5 тысячи манифестантов, около 100 из них были тяжело ранены, в частности 70 - резиновыми пулями.
 
Сами протестующие опровергают эти сведения. Они утверждают, что число раненых составляет около трех тысяч, из которых несколько сотен имеют тяжелые ранения.
 
Самой бурной стала акция в Рене, где столкновения манифестантов с полицией начались с первого часа движения колонны. Хулиганы поджигали урны, разбивали ограждения автобусных остановок и окна отделений банков.
 
 
Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.
 
С тех пор марши проходят во Франции каждую субботу.

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Теги: Франция, протесты, видео, Париж, акция, демонстрации, Акция протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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