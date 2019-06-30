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В Черное море вошел эсминец ВМС США

Комментариев: 2
Ракетный эсминец USS Carney идет к Одессе для участия в многонациональных учениях Sea Breeze 2019.
Эсминец USS Carney
Эсминец USS Carney
facebook.com/CARNEYWARRIORS
 
Американский ракетный эсминец USS Carney вечером в субботу, 29 июня, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что в настоящее время корабль с крылатыми ракетами Tomahawk на борту идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье, 30 июня.
 
Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.
 
Напомним, это уже пятый заход американского боевого корабля в Черное море в текущем году.
 
Ранее в Одессу прибыл один из новейших вспомогательных десантных кораблей ВМС США - катамаран USNS Yuma.

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Теги: США, Черное море, корабль, ВМС, Си Бриз, Военные учения, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    30.06.2019, 08:17
Оценка:  +1
Мухоморище
А почему он не дымит?Сломанный,что ли?))
Ira0965    30.06.2019, 09:12
Оценка:  +1
Ira0965
патаму что работает не на вате !
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