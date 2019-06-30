В Черное море вошел эсминец ВМС США
Ракетный эсминец USS Carney идет к Одессе для участия в многонациональных учениях Sea Breeze 2019.
Американский ракетный эсминец USS Carney вечером в субботу, 29 июня, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что в настоящее время корабль с крылатыми ракетами Tomahawk на борту идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье, 30 июня.
Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.
Напомним, это уже пятый заход американского боевого корабля в Черное море в текущем году.
Ранее в Одессу прибыл один из новейших вспомогательных десантных кораблей ВМС США - катамаран USNS Yuma.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент