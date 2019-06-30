В Черное море вошел эсминец ВМС США

Ракетный эсминец USS Carney идет к Одессе для участия в многонациональных учениях Sea Breeze 2019.

Американский ракетный эсминец USS Carney вечером в субботу, 29 июня, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что в настоящее время корабль с крылатыми ракетами Tomahawk на борту идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье, 30 июня.

Напомним, это уже пятый заход американского боевого корабля в Черное море в текущем году.

Ранее в Одессу прибыл один из новейших вспомогательных десантных кораблей ВМС США - катамаран USNS Yuma

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