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Тауэрский мост в Лондоне отмечает 125-летие

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К юбилею моста приурочили костюмированные представления, выставку фотографий, симпозиумы.
Тауэрский мост отмечает юбилей
Тауэрский мост отмечает юбилей
 
В воскресенье, 30 июня, лондонский Тауэрский мост отмечает 125-летний юбилей.
 
Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой.
 
Как заявил директор моста Крис Эрли, за 2018 год строение посетили 865 тысяч человек. Он отметил, что речь идет только о тех людях, которые купили билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 м пешеходные галереи. 
 
Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около шесть тысяч раз, именно поэтому для людей были возведены галереи, чтобы, не теряя времени, пересекать Темзу.
 
Сейчас, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже - около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.
 
Организация, управляющая мостом, проводит ряд мероприятий, приуроченных к 125-летнему юбилею. Среди них - костюмированные представления, выставка фотографий, симпозиумы.
 
 
Напомним, в феврале прошлого года королева Великобритании Елизавета II отметила "сапфировый юбилей" - 65 лет на троне.

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Теги: Британия, Лондон, мост, юбилей, Великобритания, Тауэр
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Источник: ТАСС

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