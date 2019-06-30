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Япония официально покидает китобойную комиссию

Комментариев: 1
Страна возобновит коммерческий китобойный промысел в своей исключительной экономической зоне.
Япония возобновляет китобойный промысел
Япония возобновляет китобойный промысел
 
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (IWC) в воскресенье, 30 июня и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
 
Теперь она начнет коммерческий лов в своей исключительной экономической зоне тех видов китов, численности которых ничто не угрожает.
 
Пока квоты и виды китов, промысел которых будет разрешен, не обнародован.
 
Напомним, с 1988 года Япония, будучи членом Международной китобойной комиссии, добровольно отказывалась от коммерческого промысла китов, оставляя за собой право вылова в научных целях.
 
Все это время в японских магазинах появлялось небольшое количество китового мяса, которое власти страны называли "побочным" продуктом исследований.

В последние десять лет Японию жестко критиковали экологические организации за вылов и убийство китов. Страна безуспешно пыталась убедить коллег по комиссии разрешить ей коммерческий китобойный промысел и в итоге объявила о своем выходе из состава IWC.
 

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Теги: Япония, Охота, киты, Комиссия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    30.06.2019, 09:11
Оценка:  0
Ira0965
мразота узкопленочная...киты вам не простят !!!!
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