На Аляске самолет врезался в гору, есть жертвы
В результате крушения воздушного судна погибли три человека и один находиться в критическом состоянии.
На Аляске вблизи населенного пункта Муз Пасс потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 28 июня, приблизительно в 16.00 по местному времени. Три человека погибли, еще один пострадал при крушении.
По информации издания, самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн. Пострадавший, который, по данным полиции, находится в критическом состоянии, был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец с гражданством США.
Напомним, в мае на Аляске столкнулись в воздухе два самолета. В результате крушения погибли пять человек.
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