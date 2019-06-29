На Аляске самолет врезался в гору, есть жертвы

В результате крушения воздушного судна погибли три человека и один находиться в критическом состоянии.

На Аляске вблизи населенного пункта Муз Пасс потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 28 июня, приблизительно в 16.00 по местному времени. Три человека погибли, еще один пострадал при крушении.

По информации издания, самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн. Пострадавший, который, по данным полиции, находится в критическом состоянии, был госпитализирован.

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