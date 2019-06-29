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На Аляске самолет врезался в гору, есть жертвы

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В результате крушения воздушного судна погибли три человека и один находиться в критическом состоянии.
На Аляске потерпел крушение самолет
На Аляске потерпел крушение самолет
 
На Аляске вблизи населенного пункта Муз Пасс потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на местную полицию.
 
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 28 июня, приблизительно в 16.00 по местному времени. Три человека погибли, еще один пострадал при крушении.
 
По информации издания, самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн. Пострадавший, который, по данным полиции, находится в критическом состоянии, был госпитализирован.
 
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец с гражданством США.
 
Напомним, в мае на Аляске столкнулись в воздухе два самолета. В результате крушения погибли пять человек.

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Теги: самолет, авария, крушение, Аляска, гора
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Источник: korrespondent.net

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