Хуситы заявили об атаках на аэропорты Саудовской Аравии

Саудовская коалиция подтвердила факт нападения на аэропорт в Джизане. По ее данным, беспилотник йеменских повстанцев был сбит.

Хуситы использовали беспилотники для атаки на аэропорты в Саудовской Аравии almasirah.net

Корреспондент