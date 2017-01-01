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Хуситы заявили об атаках на аэропорты Саудовской Аравии

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Саудовская коалиция подтвердила факт нападения на аэропорт в Джизане. По ее данным, беспилотник йеменских повстанцев был сбит.
Хуситы использовали беспилотники для атаки на аэропорты в Саудовской Аравии
Хуситы использовали беспилотники для атаки на аэропорты в Саудовской Аравии
almasirah.net
 
Хуситы из йеменского движения Ансар Аллах атаковали аэропорты в городах Абха и Джизан в Саудовской Аравии с помощью беспилотиков. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.
 
Как заявил представитель вооруженных сил хуситов, удары были нанесены "с высокой точностью" и привели к нарушению работы аэродромов.
 
В свою очередь саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя арабской коалиции информировало, что беспилотник, запущенный по направлению Джизана, был сбит. При этом ущерб аэропорту нанесен не был.
 
Информацию об атаке в Абхе в коалиции не комментируют.
 
Напомним, 15 июня в результате атаки повстанцев-хуситов аэропорты Джизана и Абха приостановили работу.
 
Вторая атака беспилотников на аэропорт Абха произошла 24 июня. Тогда был убит сирийский житель Саудовской Аравии.
В Йемене продолжается кровопролитное противостояние между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов, и правительственными войсками, получающими поддержку от Саудовской Аравии.
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Теги: Саудовская Аравия, Йемен, беспилотник, атака, дрон
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Источник: korrespondent.net

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