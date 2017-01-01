Жертвами жары в Европе стали восемь человек

Смерти в результате высокой температуры воздуха зафиксированы во Франции, Италии и Испании.

Жара в Европе привела к гибели восьми людей

В Европе в результате аномальной жары по состоянию на субботу, 29 июня, от перегрева погибли восемь человек. Об этом сообщила украинская служба DW

Отмечается, что больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции - здесь погибли четыре человека, еще по двое смертей в Италии и Испании.

В пятницу, 28 июня, синоптики во Франции зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений.

Столбик термометра в коммуне Галларг-ле-Монтюе, расположенном в южном департаменте Гар, поднялся до +45,9 градуса по Цельсию.

Также аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам во Франции и Италии.

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