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Жертвами жары в Европе стали восемь человек

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Смерти в результате высокой температуры воздуха зафиксированы во Франции, Италии и Испании.
Жара в Европе привела к гибели восьми людей
Жара в Европе привела к гибели восьми людей
 
В Европе в результате аномальной жары по состоянию на субботу, 29 июня, от перегрева погибли восемь человек. Об этом сообщила украинская служба DW.
 
Отмечается, что больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции - здесь погибли четыре человека, еще по двое смертей в Италии и Испании.
 
В пятницу, 28 июня, синоптики во Франции зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений.
 
Столбик термометра в коммуне Галларг-ле-Монтюе, расположенном в южном департаменте Гар, поднялся до +45,9 градуса по Цельсию.
 
Также аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам во Франции и Италии.
 
Ранее ученые предупредили о смертельной жаре по всему миру.

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Теги: Европа, Италия, Испания, смерть, Франция, жара
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Источник: korrespondent.net

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