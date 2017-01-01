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Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном

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Американский лидер уверен, что северокорейские представители хотят с ним увидеться во время визита в демилитаризованную зону.
Южнокорейский солдат в демилитаризованной зоне в поселке Пханмунджом
Южнокорейский солдат в демилитаризованной зоне в поселке Пханмунджом
 
Президент США Дональд Трамп, который пребывает с визитом в Южной Корее, заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье, 30 июня, в демилитаризованной зоне. Об этом он заявил, выступая перед группой бизнесменов в Сеуле.
 
"Мы вместе с президентом (Южной Кореи) Мун Чже Ином собираемся сегодня посетить демилитаризованную зону. Я понимаю, что они (представители КНДР) хотят встретиться и я бы очень хотел сказать "здравствуйте". Это будет очень коротко", - подчеркнул Трамп.
 
Ранее президент США выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет там около 15 минут 30 июня.
 
По данным агентства ЦТАК, Пхеньян положительно отнесся к предложению американского лидера.

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Теги: Северная Корея, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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