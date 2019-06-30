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Масштабный паводок в РФ привел к гибели пяти человек

Комментариев: 10
В Иркутской области веден режим чрезвычайной ситуации. Воды в реках региона поднимаются из-за ливневых дождей в горах.
Затопленный город Тулун в Иркутской области
Затопленный город Тулун в Иркутской области
irk.today
 
В Иркутской области РФ из-за проливных дождей начались паводки, которые привели к гибели пяти человек. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство ТАСС.
 
Отмечается, что от стихии пострадали 517 человек, 112 госпитализированы, 
 
Подтоплены более четырех тысяч домов, тысячи жителей области остаются без света, есть перебои со связью. 
 
Затоплены 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 13 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.  
 
Напомним, 20-23 мая из-за сильных осадков были подтоплены почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
 
По предварительным расчетам, сумма ущерба от стихии составила более 600 миллионов гривен.

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Теги: Россия, наводнение, жертвы, паводок, Иркутск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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farfalle    30.06.2019, 09:32
Оценка:  -3
farfalle
Лишь бы у соседа корова сдохла. Ваш менталитет - на генном уровне. Что плохого вам сделали жители Иркутской области? Ничего. Но все равно будете сидеть в своей хате с краю и радоваться? Не так? ТАК. Убогий народ
BOOTSMANN    30.06.2019, 09:45
Оценка:  0
BOOTSMANN
Лучше бы сосед подох, да побыстрее. Тогда бы всему человеческому общежитию спокойней жилось. А корова... это ты! Но нам твоя никчемная жизнь не нужна, живи и гадь в "квартире" соседа.
farfalle    30.06.2019, 10:10
Оценка:  0
farfalle
Вот и доказательство подоспело))
А чего вам спокойно не жилось до 2014? Самая богатая республика была.
Мухоморище    30.06.2019, 08:10
Оценка:  +2
Мухоморище
Ужас.Представляю в каких условиях сейчас местные жители.Там очень много бараков,общественных туалетов во дворах, и это всё залило водой.Фекалии попадут в реки и озера,как бы эпидемии не было.Ну,я думаю ,Владимир Владимиравич прилетит на дельтоплане и всем поможет.
farfalle    30.06.2019, 08:36
Оценка:  -5
farfalle
Не путай свою самую нищую, убогую недострану-попрошайку с Россией
Asmo    30.06.2019, 09:03
Оценка:  +2
Asmo
Если бы не было интернета никто бы и не увидел как в Иркутской области дома плывут с машинами, ибо по всем скрепным телеканалам показывают с утра до ночи как в Киеве по щиколотку затопило пару переходов, а то что где то у себя в стране по второй этаж позаливало всем по барабану
Georg55    30.06.2019, 09:27
Оценка:  +2
Georg55
" Росссия - это не страна, а царство абсурда, недобензоколонка, банановая республика без бананов, фейк-диктатура, трагикомичное опасное шапито, вызывающее отвращение и презрение всего цивилизованного мира." — Слава Рабинович, финансист
farfalle    30.06.2019, 09:30
Оценка:  -3
farfalle
Зачем ты мне цитируешь этого конченого идиота-русофоба?)) Потому что это слух ласкает, убогий?
Ты когда к нам на заработки?
Мухоморище    30.06.2019, 09:47
Оценка:  -1
Мухоморище
На заработки к вам?))А вы сами работать пробовали,косорукие?В говне по уши сидите и других за собой тянете.Старая геморойная х#йня,вместо того ,чтобы избу свою замызганную прибрать,с бандеровцами борется.
farfalle    30.06.2019, 10:11
Оценка:  0
farfalle
Ваши гастеры есть и в Америке, и в Польше, во всей Европе. Там тоже косорукие? У тебя родовой травмы не было? А то логика путаная
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