Масштабный паводок в РФ привел к гибели пяти человек

В Иркутской области веден режим чрезвычайной ситуации. Воды в реках региона поднимаются из-за ливневых дождей в горах.

В Иркутской области РФ из-за проливных дождей начались паводки, которые привели к гибели пяти человек. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство ТАСС

Отмечается, что от стихии пострадали 517 человек, 112 госпитализированы,

Подтоплены более четырех тысяч домов, тысячи жителей области остаются без света, есть перебои со связью.

Затоплены 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 13 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet