Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Канады нашли шесть погибших китов

Комментариев: 1
Власти Канады ограничили скорость передвижения судов в заливе Святого Лаврентия до 10 узлов и закрыла 16 000 квадратных километров для коммерческого рыболовства.
Северные гладкие киты - один из самых редких видов китов
Северные гладкие киты - один из самых редких видов китов

У берегов Канады, в заливе Святого Лаврентия, с помощью спутника нашли тела шести северных гладких китов, сообщает AFP.

Ученые сделали вскрытие тел двух китов. 40-летнюю самку, "знакомую" морских биологов, звали Пунктуация. По мнению исследователей, она погибла в результате столкновения с судном. Причины смерти второго кита, 9-летнего Росомахи, установить не удалось.

Власти Канады ограничили скорость передвижения судов в заливе Святого Лаврентия до 10 узлов и закрыли 16 000 квадратных километров для коммерческого рыболовства.

Северные гладкие киты - один из самых редких видов китов, который находится на грани вымирания, они живут у побережья Канады и США. Поскольку они плавают достаточно медленно, длительное время они были любимой добычей китобоев. В результате киты были полностью истреблены на северо-востоке Атлантики, а популяция в западной части океана снизилась до 300-450 особей.

Ранее сообщалось, что Исландия впервые за 17 лет остановила китобойный промысел.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, смерть, Канада, киты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    30.06.2019, 10:17
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А если на небольших хорошо вооружённых катерах организовать охоту на китобойные суда, как будет интересно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь