Казахи избивали арабов: Протесты на нефтегазовом месторождении

Казахские работники нефтегазового месторождения вышли на забастовку и кидали камнями в автобусы с арабами.

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Рабочие в Казахстане устроили массовые беспорядки после появившегося в сети фото коллеги-иностранца с местной девушкой в WhatsApp. Акция протеста в нефтегазовом месторождении завершилась уголовным делом и извинениями автора снимка.

Об этом сообщает местная редакция “Радио Свобода“.

28 июня в соцсетях появились видеозаписи, авторы которых утверждают, что сняли беспорядки в вахтовом посёлке на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области в Казахстане.

В роликах видны люди, одетые в робы с надписью CCEP — аббревиатура названия компании-подрядчика Сonsolidated Contracting Engineering and Procurement S.A.L Offshore. Как указывает “Фергана”, это арабская сервисная компания, чей персонал ранее уже выходил на забастовки.

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По данным администрации Атырауской области, около 11:00 29 июня рабочие собрались на участке и “выразили недовольство” публикацией гражданина Ливии Эли Дауда в WhatsApp. На снимке он держит рацию, антенна которой направлена в сторону девушки — с этого ракурса видно, будто бы она “касается её языком”.

Один из рабочих признался “Радио Азаттык”, что многие рабочие вышли на акцию протеста, поскольку недовольны “неравными условиями труда”. Как именно это связано с появившейся фотографией, он не пояснил.

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“Сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов, камни кидать в автобус с жёлтыми номерами, в которых внутри были арабы, частные автомашины они не трогали”, — сказал очевидец изданию Kaztag.

Компания “Тенгизшевройл”, чьим подрядчиком выступает ССЕР, назвала произошедшее “межличностным конфликтом между рабочими”, который закончился травмами нескольких работников. По версии предприятия, оно вместо с госорганами “тесно работает для стабилизации ситуации”.

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Местное издание “Ак Жайык” сообщило, что толпа “была агрессивно настроена” в отношении иностранных работников, и их экстренно эвакуировали с объекта. По данным акимата Атырауской области, пострадали 30 человек.

Сотрудники администрации области посетили лагерь в Тенгизе, туда также вылетел местный прокурор. МВД Казахстана заявило о начале досудебного расследования по факту хулиганство и подчеркнуло, что провело “профилактическую работу” с участниками беспорядков. По версии полиции, конфликт в вахтовом посёлке “исчерпан”. По данным “Ак Жайык”, из-за беспорядков полиция возбудила уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство).

29 июня на YouTube появилось видео, на котором мужчина, похожий на автора фотографии из WhatsApp, извиняется перед казахстанцами на английском языке.

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“Во-первых, извиняюсь за фото, поскольку я сделал его с коллегой на работе и не имел в виду ничего плохого. Во-вторых, извиняюсь перед всеми казахстанцами. Мне было очень приятно жить здесь и работать на протяжении двух лет”, — говорит мужчина в ролике. По данным “Ак Жайык”, его уволили, однако по какой причине и когда именно, неизвестно.

Как сообщалось 25 июня, в Киеве люди пикетировали посольства стран, которые поддержали возвращение РФ в ПАСЕ.