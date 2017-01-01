В Брюсселе сегодня выберут главу Еврокомиссии

На саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии.

В Брюсселе лидеры государств-членов Евросоюза прибудут сегодня на саммит для попытки избрать нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера, а также должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle в воскресенье, 30 июня.

Также запланированы консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Кроме того представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно - члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Главными кандидатами на пост Жан-Клода Юнкера были немец Манфред Вебер от Европейской народной партии и голландец Франс Тиммерманс от социалистов. Кроме того, либералы Дании выдвигали кандидатуру Маргрете Вестагер. Однако на минувшей неделе во время саммита Вебер не смог набрать достаточное количество голосов в Европарламенте. Кроме того, своих кандидатов выдвинули Франция и Испания.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

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