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Смертельное наводнение в России сняли на видео с дрона

Комментариев: 9
Многие жители пострадавших районов говорят, что об угрозе затопления их никто не предупредил.
Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун
Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун
Тулун.Life / Vkontakte

В сети появилось впечатляющее видео наводнения в Иркутской области Российской Федерации, снятое с помощью дрона.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube канале THE times.

На видео можно увидеть, как местные жители ходят по улицам, ни о чем не подозревая, как вокруг внезапно начинают рушится здания.

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Известно, что сейчас в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, более тысячи человек эвакуированы. Пять человек погибли, судьба еще двоих неизвестна. Более 350 человек пострадали, 97 из них были госпитализированы.

Левые притоки Ангары вышли из берегов. В пяти районах Иркутской области подтоплены более четырех тысяч домов, в которых живут около десяти тысяч человек. Почти 27 тысяч человек остались без электричества. Паводок разрушил 15 автомобильных мостов, затоплен участок федеральной трассы “Сибирь“.

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун (население — 41 тысяча). Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек.

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По данным издания “Сибирь.Реалии“, многие жители пострадавших районов говорят, что об угрозе затопления их никто не предупредил, спасатели МЧС в первые дни наводнения отказывались эвакуировать пострадавших, а местные власти утверждали, что все под контролем.

Как сообщалось ранее, масштабный паводок в РФ привел к гибели пяти человек.

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Теги: паводок, Иркутская область, Россия, затоплено
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Комментариев (9)
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BROKER666    30.06.2019, 15:37
Оценка:  +1
BROKER666
Бог не фраер - всё видит...
Ярослав    30.06.2019, 15:19
Оценка:  +1
Ярослав
Не дома, а курятники из г0вhHа и соломы - вот это могучая держава, у которой население живёт в избах деревянных с крышами из шифера))
ANDREICH    30.06.2019, 15:01
Оценка:  +7
ANDREICH
можна лишню воду надсилати в крим щоб напилися зелені чоловічки
iseamaster    30.06.2019, 16:01
Оценка:  -4
iseamaster
Чей Крым?
Coюзник    30.06.2019, 16:05
Оценка:  +4
Coюзник
Ты скоро будешь кричать чья Сибирь?
Coюзник    30.06.2019, 16:07
Оценка:  +3
Coюзник
А тебе в ответ нихао ...
feniks111    30.06.2019, 17:56
Оценка:  -1
feniks111
iseamaster даже рад, что Крым сейчас временно твой. Ты даже не представлял какой геморрой, ты себе придумал на свою часть тела, ищущую приключений. Ты получил нового врага, санкции, упадок экономики и территории, куда ушли деньги, которые предназначались на развитие раши, а не на её упадок.
feniks111    30.06.2019, 18:00
Оценка:  -1
feniks111
И это не полный список прелестей, которые ты заслужил, украв чужие территории, наплевав на тобою же подписанные международные законы и сделав заклятыми врагами, своих братьев славян.
feniks111    30.06.2019, 18:10
Оценка:  -1
feniks111
Твой през, своими действиями подталкивает все страны черноморского бассейна, к вступлению в НАТО. К стати раньше, я был против этого, но действия "братского" народа, полностью изменили мои взгляды на это. А теперь посмотри на карту и оцени, к чему приведёт вступление в НАТО всех, кроме раши.
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