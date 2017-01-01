В Грузии проходит курс подготовки военных стран-членов и партнеров НАТО

Инструкторы обучают военных альпинизму, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения. Военные также пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий.

В Грузии военные из девяти стран-членов и партнеров НАТО проходят летний базовый курс горной подготовки, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Курс для 40 военных из Великобритании, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Украины и Армении проводят инструкторы Школы горной подготовки Сачхере имени полковника Бесика Кутателадзе.

Инструкторы обучают военных альпинизму, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения.

Военные также пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий.