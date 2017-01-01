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В Грузии проходит курс подготовки военных стран-членов и партнеров НАТО

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Инструкторы обучают военных альпинизму, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения. Военные также пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий.
Горные военные учения в Грузии
Горные военные учения в Грузии
 
В Грузии военные из девяти стран-членов и партнеров НАТО проходят летний базовый курс горной подготовки, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
 
Курс для 40 военных из Великобритании, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Украины и Армении проводят инструкторы Школы горной подготовки Сачхере имени полковника Бесика Кутателадзе.
 
Инструкторы обучают военных альпинизму, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения.
 
 
Военные также пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий.
 
После завершения курса учений выпускники получат сертификаты и нагрудные знаки.
 
Летний базовый курс горной подготовки начался 16 июня и завершится 5 июля.
 
Летние и зимние горные курсы регулярно проводятся с участием стран НАТО и стран-партнеров в рамках Программы Партнерство ради мира.
 
Напомним, что министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса.
 
 
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Теги: Грузия, НАТО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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