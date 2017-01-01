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СМИ назвали фаворита на пост главы Еврокомиссии

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Ранее из гонки за пост главы Еврокомиссии выбыл прежний фаворит, член Христианско-социального союза немец Манфред Вебер.
Франс Тиммерманс может стать новым главой Еврокомиссии
Франс Тиммерманс может стать новым главой Еврокомиссии
 
Нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс, скорее всего, может стать следующим главой Еврокомиссии, сообщает агентство Reuters cо ссылкой на источники.
 
"Похоже, что Тиммерманс станет президентом Еврокомиссии", — сказал Reuters дипломат, участвовавший в переговорах о кандидатуре нового главы Еврокомиссии.
 
Ранее из гонки за пост выбыл прежний фаворит, член Христианско-социального союза немец Манфред Вебер — именно после этого шансы на победу у голландца Тиммерманса значительно увеличились.
 
Однако, как сообщает DW, страны Вышеградской группы — против его кандидатуры, поскольку тот в качестве заместителя Жана-Клода Юнкера выступал за санкции против Варшавы и Будапешта. Популистское правительство Италии тоже против кандидатуры Тиммерманса.
 
Напомним, что в воскресенье, 30 июня, состоится внеочередного саммит ЕС под председательством главы Евросовета Дональда Туска. На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
 
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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Еврокомиссия
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Источник: korrespondent.net

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