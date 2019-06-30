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Порносайт подарил машину постоянному зрителю с инвалидностью

Комментариев: 1
Старая машина пользователя вылетела в кювет, и он попросил помощи в интернете, порносайт откликнулся.
 
Отдел благотворительности одного из самых популярных порносайтов в мире Pornhub подарил своему фанату — американцу Тодду Фалкерсона и его пожилой матери Паоло Volkswagen Jetta, говорится в пресс-релизе компании. 
 
Ключи от автомобиля передала порнозвезда Аликс Линкс.
 
У Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Его увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км, мать-пенсионерка.
 
 
В декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете.
 
"С момента запуска нашей альтруистической программы Pornhub Cares мы по-прежнему стремимся приносить счастье миллионам людей во всем мире каждый день, — говорит вице-президент компании Кори Прайс, — Тодд всегда был большим поклонником Pornhub и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь".
 
Напомним, что ранее сайт YouPorn предложил пользователям сделать предложения руки и сердца на собственном ресурсе посредством трансляции.
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Теги: благотворительность, порносайты, порностудия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Я_Христос    30.06.2019, 18:50
Оценка:  -1
Я_Христос
Я даже не знаю что и сказать...
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